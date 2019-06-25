利誘男童肛交 倉務助理囚7年

被告何永康（32歲）早前承認5項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪、1項企圖與16歲以下男子作出同性肛交罪、2項與16歲以下男子作出同性肛交罪、4項製作兒童色情物品罪，以及1項管有兒童色情物品罪。

報告指有戀童癖特徵 重犯風險高

法官引述男童創傷報告指出，事主擔心外人知悉此事，感到焦慮、抑鬱及不願與人接觸，亦擔心遭被告暴力報復。心理報告顯示被告有戀童癖特徵，未有足夠悔意，且重犯風險高。

案情指出，被告約7年前與當時約10歲的男童在球類活動認識，男童其後多次向被告借錢，又答應為被告手淫和口交代替還錢，被告曾拍攝男童替他口交的片段，及男童穿校服露出陽具的照片。被告亦曾數次利誘男童肛交，其中一次以贈送電腦用品為誘因。

警方前年5月到被告家中搜查兒童色情物品，在其電腦搜出近90段相關影片，並在其手機發現男童的色情影片。男童其後向警方表示，被告每次會支付100至400元，換取替被告口交、手淫或肛交。

【案件編號：HCCC298/18】