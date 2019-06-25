另涉襲擊妻女 昨以手語不認罪

36歲的聾啞被告昨以手語否認4項非禮罪及2項普通襲擊罪。根據控方開案陳辭，被告與內地出生的妻子A於2005年在港結婚，並誕下3名子女，共居何文田區。案發2015年5月1日至2017年6月25日，被告長女X事發時11歲、次女Y為8歲、幼子Z為6歲。

首次案發於2015年5月至2016年12月25日期間某日，Z與被告同坐沙發看電視，被告用左手觸摸Z的陰莖約1秒後，若無其事繼續看電視。

2017年6月某晚，A正外出工作，X、Y及Z因房間冷氣未夠涼而到被告房間，與被告同睡。其間被告伸手入X的上衣觸碰她的胸部，再伸手入X的底褲用手指觸碰X的私處和臀部。

同月25凌晨，X、Y及Z再因房間冷氣未夠涼而到被告房間，Y睡在被告與X中間。被告用手觸摸Y私處，Y告訴X後，X將被告的手撥開。被告轉而將手掌隔着被子放到X的胸部中間，Y見狀撥開被告的手。兩姊妹落牀離開，被告捉着X，並打她的臀部，X要將他踢開才能逃脫。

同日早上，Y向母親A借電話，向姑姐發送語音信息稱，「爸爸噚晚非禮我同大家姐呀」和「爸爸非禮我屙尿嗰度同非禮大家姐胸部同埋臀部」。母親知悉後以手語指摘被告，爭吵期間，被告衝入房扯Y的頭髮，又箍A的頸，事件最終報警。案件今續審。

【案件編號：DCCC 34/18】