瑪麗新症輪候長達3年半 麥理浩復康院增骨科門診 助紓長龍

集中處理瑪麗轉介退化性膝關節

麥理浩復康院專科門診診所的骨科服務今年3月啟用，集中處理瑪麗醫院轉介的退化性膝關節個案，至今已處理94宗骨科新症，病人平均年齡69歲。

診所有矯形外科專科醫生、護士、物理治療師、職業治療師、放射師、藥劑師等，讓患者可於同一樓層獲得評估、檢查、治理到配藥服務，方便年長和行動不便病人。瑪麗醫院矯形及創傷外科副顧問醫生陳秉強表示，希望透過跨專業服務助病人減輕痛症、減少手術需求和改善生活質素。

在該診所啟用之前，主要由瑪麗醫院為港島西醫院聯網的病人提供骨科門診。瑪麗矯形及創傷外科部門主管黃一華表示，聯網內有30至40名骨科醫生，每年處理7000至8000宗新症，現時輪候時間已到2023年，輪候人數過萬，現透過調撥聯網內骨科醫生，再增聘物理治療師、職業治療師和健康助理各一名，開展了麥理浩復康院骨科門診服務。

每年可提供1000名額

縮瑪麗一兩成輪候時間

黃一華預期麥理浩復康院骨科門診每年可提供1000個病人名額，期望縮短港島西醫院聯網骨科專科門診輪候時間約10%至20%。黃亦希望當有新畢業醫科生後，能聘請更多人手提供服務。

港島西醫院聯網總監李德麗表示，港島西醫院聯網亦會透過特別酬金計劃，加開額外門診節數，希望未來可將腰背痛個案分流給家庭醫學科。

退化關節炎病人 3次物理治療紓緩

67歲的骨科病人葉先生，2017年底跑步時左膝劇痛，求醫後確診退化性關節炎，曾多次接受西醫和跌打治療，仍然無法改善痛症，「不能下樓梯，也不能蹲下，一定要找東西扶着」，病發後葉先生也無法再做運動。

至本月初起，葉先生在麥理浩復康院接受了3次物理治療，學習正確的活動姿勢和接受肌肉訓練後，痛症大減，現時能重拾跑步、游泳等運動興趣。葉先生滿意門診服務，認為能一次過接受醫生、護士、X光、物理治療師等檢查和治療，節省了時間，也更加方便。

明報記者