馬時亨︰高鐵「地鐵化」短期內公布

沙中線成污點 不後悔任主席

馬時亨先後兩次加入港鐵董事局，包括2002至07年任職財庫局長時，以政府代表成為港鐵非執董；2013年則獲時任特首梁振英委任為港鐵非執董，並於2016年1月起成為港鐵主席。他表示，對港鐵有很深厚感情，任職主席是希望服務市民，是「不求財，不求榮」，更捐出大部分袍金，承認任內有許多挑戰，而且責任繁重，但不後悔擔任主席一職。

他形容沙中線醜聞是港鐵的一個「污點」，達不到市民期望，並指沙中線原訂2021年全線開通，可紓緩荃灣線過海至金鐘站的擠塞問題，但現時「可能會有延誤」，對此感到失望及遺憾，不希望市民因為沙中線工程問題，抹殺港鐵過去以來的貢獻。他續指出，不少員工因沙中線醜聞一度士氣低落，令他痛心，但勉勵員工要自強不息，重建公眾對港鐵的信心，並寄語管理層凡事不能掉以輕心，否則很易出錯。

對於社會批評港鐵票價「只加不減」，他稱當年兩鐵合併，政府設立票價「可加可減」機制原意是好，港鐵需放棄票價自主權，但因本港經濟持續通脹，造成票價看似「有加無減」。但他指政府已推出交通津貼，港鐵亦設有多項優惠，已盡量平衡股東及市民利益，認為毋須在票價機制問題上糾纏。

對於近年港鐵多次在發生事故後向市民致歉，被問到是否認同警務處前處長曾偉雄稱「道歉已成為風土病」，馬時亨稱「做得不好就要致歉」，不認同道歉以風土病類比，至於致歉是否真誠，「每人心中都有一把尺」。他期望本港盡快回復平靜，達到「家和萬事興」。