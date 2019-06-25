專欄﹕Libra的真正對手／文：章濤

第一受影響必然是銀行

根據白皮書內容，目前全球有17億人被拒於傳統金融體制外，Libra的目標就是為這群在現有金融生態的弱勢族群提供服務。Libra面世後，消費者可以透過Libra錢包儲存和交易貨幣，務求令跨國匯款有如傳送信息一樣容易，之後更可用作購物、乘搭公共交通工具、繳付帳單等。白皮書裏也開宗明義講到，Libra的目標，是建立一套簡單的全球貨幣和金融基礎設施，所以第一個受影響的必然是銀行。

雖然如此，但其實facebook及旗下產品合共坐擁幾十億用戶，一旦全面推廣Libra，必然會吸引到大批使用者支持；這情况，其實由 facebook表示希望Libra最後能像美元一樣全球流通，已經可以預見。

然而，如此宏大的野心，令Libra一公布已經遭受美、法的官方金融高層反對，接下來，如何能解決法律、監管等問題，令用戶能輕鬆將Libra變回法幣，估計亦是facebook方面必須面對的難題。

當facebook 這個營運超過15年、深得大家信任的科技巨頭，以實質行動支持一個以加密貨幣為本的資金流時，相信會吸引大群用戶去選用，並透過日常的應用和操作，開始了解和涉足加密貨幣世界，繼而發掘更多相關內容和應用場景。長遠而言，對整個加密貨幣體系是相當有益。

至於有人認為Libra的出現會幹掉比特幣，我不同意，甚至覺得是︰只會有益而不會有害。原因為何？我們下次再談。

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]