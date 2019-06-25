港首辦電競國際論壇 數碼港電競頭炮

「數碼娛樂領袖論壇」為香港首個電競國際論壇，7月16日的論壇以「電競打拼、潛力激發」為主題，設一系列主題演講和討論環節，請來全球各地包括英國、德國、以色列、日本、韓國和內地等行業領袖，加上本地業界，分享發展電競產業的經驗，以及大灣區電競業界如何協作發展。

三大遊戲專區 試玩觀賽參觀

論壇將設三大專區：「遊戲地帶」有多個試玩區，讓玩家體驗嶄新電競、AR和VR遊戲 ；「科技空間」將展示遊戲品牌及開發商的最新研發，並有行業專家介紹；「敢創天地」則展示逾20間本地創科企業的最新遊戲及電競相關研發。主舞台則會有多場勁旅對戰，包括《英雄聯盟》邀請賽、《街霸》對戰等。觀眾除可觀賽感受熾熱氣氛，亦有機會參與幕後導覽。

全球區塊鏈遊戲大會移師香港

7月17及18日則會舉行「BGC全球區塊鏈遊戲大會」，活動曾於三藩市、赫爾辛基及倫敦舉行，今年首次登陸亞洲，為手機遊戲及區塊鏈業界提供交流及洽談合作機會。

明報記者