大樹泥膽淺混建築廢料 山竹一吹即塌

資料顯示，發展局在山竹襲港期間共收到60,800宗塌樹報告。發展局昨表示，當局今年3月起在各區逐步展開補種工作，至今已在463個地點完成補種逾1萬棵樹苗，預計所有補種工作需時兩年。

發言人表示，為了讓路旁樹木可持續地健康生長，部門在種植前會因應種植地點，選擇合適的樹木，亦會檢視擴大現有樹槽的可行性，需要時會移除地磚放大樹穴，以擴大種植範圍。

詹志勇表示，去年山竹襲港後，在網上收集市民提供逾4000張塌樹相片，涉及2000多棵樹，並分析塌樹原因。結果顯示，大部分樹木生長空間狹窄，加上泥土質素欠佳，容易被強風吹塌，歸納出6種樹木倒塌原因，包括出現泥膽分離、土壤根塊分離、樹根分離、樹根拔出、樹根剝離，以及樹根折斷。

發展局︰可移地磗放大樹穴

詹志勇慨嘆政府願意花大量公帑發展基建，卻不願投放資源種好樹木，例如有不少塌樹的泥膽混入建築廢料，以致泥土黏度不足，樹根無法抓緊泥土，整棵樹遭吹至連根拔起。他呼籲政府應視補種新樹為黃金機會，並檢視塌樹原因，除了在適當地方補種合適的樹木，亦應加強護理樹木，例如使用優質泥土，擴大花槽面積，為樹根拆牆鬆綁，抓緊泥土，抵禦更強風力。

香港教育大學昨宣布開展為期兩年的「樹木保育——推廣生命教育與科學普及」計劃，包括開發流動應用程式及編製教材，以提升公眾對樹木保育的關注，當中流動程式預計於明年中推出，市民可透過手機程式報告路邊樹木各種生長問題，詹志勇表示會將收集到的資料轉交政府跟進。