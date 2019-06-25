遭挑釁發難 劏房漢誤殺同鄉囚5年

患長期精神病 官接納非主動行兇

法官形容案件不尋常，誤殺罪無判刑指引，但參考被告李秀君（65歲）精神科報告後，得知他20歲在內地生活時已患精神病，1979年偷渡來港後亦分別入住青山醫院及葵涌醫院，接納他為長期精神病患者。

法官接納被告在案中並非主動行兇，而是事主多次出言挑釁，離開被告單位後又帶酒樽折返，才令患長期精神病的被告怒火中燒而殺害事主，最終判他入獄5年。

控方案情指出，被告與事主林就固（終年59歲） 為劏房鄰居。案發2016年12月13日晚上近7時，女住戶看見被告和事主爭執動武，被告說「你攞酒樽撲我？好，我同你打！」然後被告往取「架生」，女住戶其後見事主淌血，遂報警，事主送院不治。被告同日被捕，在警誡下說：「佢好煩，成日同我借錢，我咪攞廚房把刀拮佢幾下。」被告在錄影會面稱，事主當日曾到他房間以酒樽威嚇他，兩人推撞，故取刀刺傷事主。

【案件編號：HCCC52/18】