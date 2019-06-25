報復責備 少主誤飲揭發 尿溝水奉僱主 印傭囚4月

上班第8天犯案 求情認愚蠢

據案情指出，40歲的被告Komsatun於今年4月4日開始在事主馮淑華位於鴨脷洲的家中工作，而「加料」事件發生於4月11日，即她上班第8天。

辯方求情稱，被告行為十分愚蠢，因事主經常責備她，令她感到很憤怒，才將自己的尿液混入水中，圖整蠱事主，並強調被告無意傷害事主的13歲兒子，而男童送院檢查，身體無損傷。此時主任裁判官羅德泉反問，雖然尿液無毒、男童亦無任何身體受傷，但心理狀况又如何？辯方回應稱，事主一家可能對飲水有心理影響。

辯方又稱，被告無刑事案底，在印尼有一對年約13及17歲子女，現由被告的65歲母親照顧，被告自知日後不能再來港打工，希望能盡快返回印尼與家人團聚，不會重犯，懇求輕判。

羅官判刑時指出，被告作為家傭，應為事主一家提供乾淨的食水及食物，雙方存有互信關係，但被告卻濫用信任，將尿液混入水中，雖然事件無影響事主一家的身體健康，但無疑對他們在飲水上構成心理影響，案情嚴重，故判被告即時入獄4個月。

官斥濫用互信 事主一家飲水留陰影

案情指出，事主的13歲兒子今年4月11日飲用一樽由被告準備的水後發現有異味，遂告知母親。事主向被告查問，被告承認將自己尿液混入水中，事主於是報警。被告在警誡下承認因不滿事主經常責罵她，要整蠱事主，當日清晨5時用潤手膏的蓋盛載自己尿液倒入水樽，打算給事主飲用，但事主指示被告將水樽放入男童書包中。涉案水經化驗顯示無害及無毒，但因尿液未經過濾，或有細菌或真菌。

【案件編號：ESCC966/19】