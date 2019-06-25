聖保羅書院漏水銀 消防清理

警方昨早11時許接報，半山般咸道67號聖保羅書院化學品儲存室有水銀泄漏，消防派出危害物質處理專隊，將7樽放在木盆、合共225毫升水銀放進特定容器移走，事件中無人受傷，毋須疏散。

聖保羅書院回覆查詢指出，職員上周五傍晚5時許，檢查位於一樓的化學品儲存室時，發現儲存水銀的膠樽有裂縫，小量水銀滲漏，校方通知化學廢料處理公司到場處理，惟該公司未能即時派員。至昨日，職員回校再檢查時，發現仍有水銀泄漏，遂通知警方並交由消防處理。

校方表示，水銀供化學科實驗用途，置於專門放置相關物質的容器，事故中只有小量水銀漏出。鑑於近日為學校考試周，學生只需於上午上課，故事件沒對學校運作構成影響，亦沒有學生受傷。

學者：毒性不強 但處理不當或會氣化

科技大學化學系講師陳鈞傑表示，現時校園實驗室已較少使用水銀，水銀主要用作測試氣壓等物理實驗。水銀密度為水的13.56倍，以200毫升水銀計算，重量約2.7公斤，若用玻璃器皿盛載，提取時有可能因低估其重量致器皿墜下，較易因玻璃爆裂而致水銀散落一地，故以膠樽作盛載器皿的做法相對恰當，建議使用以聚丙烯製成，或其他具實驗級數的膠樽，另外亦要慎防膠樽老化而破裂。陳鈞傑續指出，一般水銀的毒性不強，小量泄漏不會構成即時危機，但若處理不當，水銀或會氣化留在空氣中，長期吸入可引致中毒。

根據教育局《科學實驗室安全手冊》，儲存化學品時，校方必須有妥善的管理及定期檢查，並為化學品貼上清楚明確的標籤，避免意外發生。《手冊》亦指出，儲存危險液體時，應在容器下方放置儲漏盆。