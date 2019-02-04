郊野公園遊人年200萬 近半行山 燒烤僅一成

港大醫學院公共衛生學院與私人基金會WYNG Foundation旗下「徑‧香港」合作「開拓者計劃」，去年9月至10月以電話形式訪問1011名市民，評估郊野公園的使用情况以及對身心影響。

西貢郊野公園最常使用

結果發現，56％受訪者在過去一年曾到訪郊野公園最少一次，平均每人5.9次；過去3個月則有33%人曾前往郊野公園，以此推算2018年有208萬人曾到郊野公園。全港18區之中，最常使用的郊野公園依次為西貢（68.7％）、港島東區（66.8％）及荃灣（63％）。

研究顯示，近半數（約47%）人在最近一次到訪郊野公園的活動是行山，平均時間約2.5小時，達到了世界衛生組織建議每周進行150分鐘體能活動的指標；至於過去不少人到郊野公園燒烤（1990年調查佔40.6%），最新調查情况逆轉，只有11%受訪者表示到郊野公園燒烤。

48.3%受訪者因「風景優美」前往

受訪的郊野公園使用者認為，前往郊野公園的3個主要原因是風景優美（48.3%）、別人安排行程（28.3%）及交通方便（25.4%）；當中選擇別人安排行程的比例（28.3%）較漁護署於1982至1991年的調查（平均約8%）大增，反映不少人視行山為社交活動。港大醫學院公共衛生學院助理教授張自光表示，調查發現逾九成人會結伴到郊野公園，只有5.6%受訪者會獨自郊遊，反映到郊野公園包括社交元素，亦有助減壓。

組織：反映市民希望接近大自然

「徑‧香港」項目總監程德欣表示，漁護署正在研究提升郊野公園的康樂設施，當中包括樹頂歷奇及生態小屋等，但調查顯示近半市民到郊野公園是行山，反映市民希望接近大自然，而前往郊野公園的市民亦有增加趨勢，認為漁護署在研究提升設施時，要考慮市民意願，以及郊野公園的承載力，希望研究數據有助政府制訂管理郊野公園的政策。

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