民記區議員游蕙禎頭像開Telegram 解釋唔想用真人相 用軟件「建議圖片」

已轉頭像 向游蕙禎講唔好意思

游蕙禎噚日喺facebook上載打畀Elaine對質嘅錄音，批評對方偷圖冒用身分、質疑對方「想扮本土派」。根據兩人對話，Elaine回應話唔想用自己樣，又向游蕙禎多次講唔好意思。游蕙禎呼籲網民「大家用Telegram記得打醒十二分精神，提防假冒影射」。

Elaine同Emily講，知道示威者透過Tg交流，討論對政府訴求，佢希望透過Tg多聽年輕人聲音，亦希望可以睇吓點樣向政府同黨內反映市民意見。

游質疑「想扮本土派」

政府暫緩修例，但示威者大都堅持「撤回」。Elaine話明白市民着重字眼，但政府現實上已「無了期暫緩」，佢知示威者擔心政府「失驚無神再推」修例，但佢覺得政府唔會夾硬，因為政府都想修補撕裂，重推只會損害政府聲望。