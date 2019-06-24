民記區議員游蕙禎頭像開Telegram 解釋唔想用真人相 用軟件「建議圖片」

【明報專訊】反對《逃犯條例》修例運動「去大台化」，示威者透過通訊軟件Telegram（Tg）自行組織。或者出於關注民情所需，唔少政界中人近日開設Tg帳戶，部分更加入反修例群組。民建聯東區區議員植潔鈴（Elaine）近日開設Tg帳戶，最少加入咗一個上萬人嘅反修例群組，不過頭像就用咗青年新政游蕙禎張相；Elaine同Emily解釋，開設Tg時唔想用真人相，軟件當時「建議」佢用呢張相，佢覺得相中人幾靚所以揀咗，佢明白或會惹誤會，所以已轉咗頭像。
已轉頭像 向游蕙禎講唔好意思
游蕙禎噚日喺facebook上載打畀Elaine對質嘅錄音，批評對方偷圖冒用身分、質疑對方「想扮本土派」。根據兩人對話，Elaine回應話唔想用自己樣，又向游蕙禎多次講唔好意思。游蕙禎呼籲網民「大家用Telegram記得打醒十二分精神，提防假冒影射」。
Elaine同Emily講，知道示威者透過Tg交流，討論對政府訴求，佢希望透過Tg多聽年輕人聲音，亦希望可以睇吓點樣向政府同黨內反映市民意見。
游質疑「想扮本土派」
政府暫緩修例，但示威者大都堅持「撤回」。Elaine話明白市民着重字眼，但政府現實上已「無了期暫緩」，佢知示威者擔心政府「失驚無神再推」修例，但佢覺得政府唔會夾硬，因為政府都想修補撕裂，重推只會損害政府聲望。