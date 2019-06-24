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2019年6月24日星期一
港聞二
沙田馬場擴單車徑 馬會保養變公帑維修 原屬續租條件 議員質疑優待
免地價停車場收費 馬會：減濫用
彭福須每周平均開60小時 多月未夠數
瑪嘉烈屯院儀器出事 逾百樣本或需重驗 涉癌症肝炎愛滋檢測
熟食櫃現鼠蹤 一田致歉：徹底消毒
疑「尿袋」充電起火 石屋變廢墟
劏房租金佔收入逾四成破紀錄 人均58.2呎 細過公屋標準
社協指過渡房住戶壓力紓
機械人賽中大奪冠
投資膠樽再造高格物料 廠商盼價升 「無人執」不再
綠在區區設膠樽機 大嘥鬼化身球員喊「入樽」
辦飛鏢隊電競隊 「隨時候命」教師奪獎
準確度媲美X光 緊密追蹤病情 無輻射超聲波 30秒檢測脊柱側彎
港兩醫院引入 教授：政府顧慮多
尊子漫畫
民記區議員游蕙禎頭像開Telegram 解釋唔想用真人相 用軟件「建議圖片」
中大學生會長 籲政府連登睇民意
告別港鐵 馬時亨寄語咪再大食
告別Canteen 城大生搞「大茶飯聚」
心經簡林完成改善工程
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【明報專訊】（請看附圖）
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沙田馬場擴單車徑 馬會保養變公帑維修 原屬續租條件 議員質疑優待
免地價停車場收費 馬會：減濫用
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