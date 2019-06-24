準確度媲美X光 緊密追蹤病情 無輻射超聲波 30秒檢測脊柱側彎

明報記者 陳惠恩

研發「迷你版」 重5公斤便攜

理大生物醫學工程學系研發的三維超聲波成像技術（Scolioscan），早於2016年供醫療機構使用，更於同年及2017年陸續取得歐盟及澳洲的註冊，目前尚待內地藥監局的批准，希望可於今年或明年初取得註冊。透過超聲波技術，Scolioscan可令小童及青少年免受輻射影響檢查，不過「1.0」版本重約150公斤，不能外帶使用，私營診所亦因其體積龐大而未有添置。

理大研究團隊在「1.0」版基礎上，研發便攜式的「迷你版」系統，名為「Scolioscan Air」，由便攜式無線超聲波探頭、一部深度相機及一部平板電腦組成，只重約5公斤。鄭永平笑言，「Air」版本不論尺寸或成本，都遠較「1.0」少，「有助醫護人員把機器帶到不同地方，為青少年提供以校為本的脊柱檢查」。

超聲波掃描建構3D圖像

三維超聲波成像技術只需30秒超聲波掃描，就能建構三維圖像，計算脊柱畸形的角度，準確度可媲美X光，且無輻射，是全球獨有技術，理論上任何年齡及健康狀况的人都可以該技術檢查。鄭永平說，目前的「Air」版本為雛形，機器用料及外形等細節仍需微調，以符合業界要求，但研發出「便攜式」已令業界興奮，不少內地醫學院已向他招手，希望盡快添置作研究用途。他亦表示，會盡快為「便攜式」申請歐盟註冊。

衛生署兒童健康網站指出，「大部分脊柱側彎都是成因不明」，主要患者為青少年，稱為「青少年原發性脊柱側彎」，沒明顯成因，約影響2%至3%的青少年。鄭永平表示，骨科醫生向來都是先以肉眼判斷青少年左右膊頭是否對稱，從而決定是否需照X光診斷，不過往往都是在懷疑患有脊柱側彎後才作X光檢測。

代X光研健康脊柱 冀補醫學空白

鄭永平表示，把超聲波技術應用在脊柱側彎的檢驗上，有助日後做其他有關脊柱的研究。他說醫學界慣用X光技術診斷脊柱側彎，惟X光會帶來輻射影響，不宜應用在健康脊柱的研究，故一直都未能為健康脊柱的形成及生長留下紀錄，亦未能發現脊柱側彎的成因，冀技術可填補醫學紀錄的空白。

現時本港醫學界處理脊柱側彎的手法不外乎伸展運動治療或以中醫針灸輔助，嚴重者（即脊柱彎度逾25度）才要戴支架。鄭永平表示，超聲波技術的作用不在治療脊柱側彎，而是可隨時隨地了解療程成效，患者又毋須擔心輻射風險。

鄭永平表示，以往受技術所限，患背柱側彎的小孩及青少年最快只能半年至9個月到醫院再照X光，不但難以追蹤治療成效，年輕患者亦因相隔太久才見到進度而「冇心機」。他說如今採用超聲波技術可隨時跟進療程進度，又可即時提供結果，令「孩子知道自己背脊正在康復」，使他們更有動力繼續療程。