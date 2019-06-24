辦飛鏢隊電競隊 「隨時候命」教師奪獎

飛鏢隊初僅一學生 陪練習接送參賽

香港教育工作者聯會昨日舉辦第15屆優秀教師選舉，香港扶幼會許仲繩紀念學校的陳煥基老師（基Sir）是獲獎者之一，該校主要供有情緒和行為問題學生就讀。執教8年的基Sir形容，自己是教好這班學生的「最後一道防線」，私人手機更24小時候命，「這個不能偷懶，要令學生上學，就需要和他建立關係，（關係）不可能到5點放工就斷了」。

為鼓勵學生回校上課，基Sir「花樣百出」，籌辦飛鏢隊、流行樂隊與電競校隊，緊貼年輕人喜好。飛鏢隊成立之初雖只有一個學生，又時值自己孩子出生，基Sir仍堅持陪伴學生到飛鏢場練習，更駕車接送參賽，足迹遍佈多區，只因他視學生為「第二個仔」。

難忘將離校學生盡責表演

教學多年，基Sir難忘的學生不少，曾擔任樂隊琴手的林同學是其一。由於成績跟不上，林同學完成中四便離校。即使那年畢業典禮不屬於自己，林同學還是盡責地上台表演，甚至頂替臨時失約的主音，自彈自唱《明年今日》。閉幕時，基Sir從後台衝前緊抱他，紅着眼說：「唱得很好，不要放棄自己！」

作為通識科教師，除了責任心，基Sir亦希望學生明辨是非。近日修訂《逃犯條例》爭議不斷，令他想起5年前的佔領運動，自己的學生到現場聽課的畫面，「想不到幾年後，學生不同了，但關注社會的心不變」。

明報記者