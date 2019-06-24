綠在區區設膠樽機 大嘥鬼化身球員喊「入樽」

記者本月中到葵涌的綠在區區，發現設置了3款「入樽機」，環保署並為測試計劃製作一款宣傳海報，將「大嘥鬼」變成籃球員，高呼「教練！我想入樽呀！」將膠樽投向「入樽機」。

該3款機外形相若，其中一款體積明顯較大，闊度約0.9米；其中兩部寫有「無需列印收據都可以換取印章架！」惟現場並無說明換取印章有何用處。記者向其中一部入樽機投入一個烏龍茶膠樽但退回。在場職員稱，若入樽機沒有預先輸入該款飲品的條碼，不能換取印章，但入樽機旁邊設置了回收設施，收集其他膠樽。

環境局早前就財政預算案向立法會特別財委會提交的書面回覆表示，今年下半年會在全港不同地點設置50至60部入樽機，主要於人流較密集的公眾地方或政府設施回收廢塑膠飲品容器，政府亦會測試合適獎勵及水平，涉及開支約400萬元。

環保協進會早前申請回收基金，購入10部具壓縮功能的入樽機，設置在各區收集膠樽，並有獎賞計劃，投入指定型號膠樽可獲電子印花以換取禮物，例如15個樽可換一卷廁紙。但該會總幹事邱榮光表示，本港超市及便利店不斷引入新產品，該會在計劃開展約一個月已收集到逾2000款條碼，需不斷更新資料，認為日後政府在全港設置入樽機，應做到易用，以免打擊回收意欲。