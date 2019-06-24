投資膠樽再造高格物料 廠商盼價升 「無人執」不再

投資3000萬 最快11月投產

香港環保廢料再造業總會會長劉耀成指出，塑膠重量輕，運輸成本高，不符成本效益，加上內地不斷收緊回收物料入口標準，以致本地一直沿用的打包出口模式無法持續。他計劃在台灣引進全自動化機器，在本地將PET樽清洗及切碎，毋須「拉粒」，達到內地「食物級」原料標準，每公噸售價約1萬元。由於出口價格得以提升，估計可帶動前線回收價約每公斤約2元，較撿拾紙皮高出數倍，認為可吸引拾荒者「重拾」廢膠樽。

劉耀成本身是劉財記紙業董事長，主要經營廢紙及廢膠回收，他去年在大埔工業邨租了一幅約5萬平方呎的短期租約地皮，指明必須作回收用途，月租約10萬元，為期5年，主要回收各類「雜膠」，例如回收膠袋，加熱「拉粒」成原材料。後來有本地投資者向他表示有意投資購買機器，推動本地循環再造業，雙方決定合作，今年初簽約，料下月機器運到本港裝嵌，最快11月運作。

盼重建回收網絡 稱政府資助收膠「好事」

對於政府擬於今年下半年推行廢塑膠回收服務先導計劃，資助業界回收廢塑膠，劉耀成稱亦有入標回收東區廢膠，暫未有結果。他認為政府資助是好事，但他表示本身從事回收行業，運用本身網絡亦有信心每日回收20至30公噸廢塑膠。

根據環保署的《2017年都市固體廢物監察報告》，本港每日有2124公噸廢塑膠被棄置於堆填區，回收率只有13%。每日棄置於堆填區的廢塑膠中，有137公噸是PET膠樽。

關注組織：可免拾荒依賴紙皮

關注拾荒者的拾平台成員趙日輝認為，現時紙皮價格跌至每公斤約0.3元，若回收商願以每公斤2元收購廢膠，拾荒者會多了一個收入來源，不用過分依賴執紙皮。但他說膠樽現時每個回收價只2.5仙，而每公斤膠樽多達40個，需較長時間撿拾，佔據空間亦較大，「但總好過無得執」。

明報記者 馬耀森