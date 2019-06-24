「全港大專生機械人大賽」已踏入第16年，今屆比賽以「飛奔大漠中」為主題，靈感來自蒙古的傳統傳訊方式。各參賽隊伍需設計並製作一個手動及一個自動機械人，於3分鐘內克服多個模擬蒙古大漠的地理環境及完成任務，包括帶令牌（Gerege）跨越不同地理區域、擲出大骰子（Shagai）爭取50分或以上分數，最後抵達終點並舉起令牌，便完成比賽。

今屆共13隊來自城大、中大、科大、理大、港大、教大及專業教育學院的學生隊伍，可獲由科技園公司贊助「機械人創作坊」免費會籍、享用機械人技術相關專業輔助工具、先進裝配器材及技術顧問；更可獲「燧氏科技」兩個實習職位。「燧氏科技」由4名曾參加「全港大專生機械人大賽」的港大工程學系學生創辦，為採用機械和電子工程及人工智能機械人的智能廚房。

今屆最高分數3支隊伍代表的院校分別為中大、港大及科大，將獲邀出席於8月在蒙古烏蘭巴托舉行的「亞太廣播聯盟機械人大賽2019」，冠軍隊伍中大「工無不克」將代表香港出戰。

明報記者