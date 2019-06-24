社協指過渡房住戶壓力紓

社協解釋，過渡房屋指包括市建局社會房屋，及由業主和私人發展商提供的社會房屋翻新單位和宿舍等。調查於今年3至5月間訪問51戶共84名住客，當中曾入住劏房或板間房戶佔60.4%。結果顯示，遷入過渡房屋後，住戶人均居住面積由42.9呎升至87呎，月租中位數從4000元降低至2080元，佔住戶收入29％。另有86.3％受訪者認為，入住過渡房屋後較以前快樂，主要因為居所的環境、衛生皆有改善，逼遷和加租的壓力也有減少。此外，96.1％受訪者贊成政府把過渡房屋納入長遠房屋策略，以應付市民的需求。

50多歲黃女士和兒子自2011年租劏房，去年6月入住西環約120呎過渡房屋。她指申請過渡房屋是因租金較便宜穩定，毋須擔心加租。她現時月租約3000多元，比以前便宜近五成半。

徐珮恩指出，現時社協正營運77個社會房屋單位，惟政府對其人手或行政資源皆無支援，盼政府助尋專業機構處理社會房屋的維修和物業管理，並擴大「受惠人搬遷津貼試驗計劃」覆蓋範圍，減輕他們的搬遷和裝潢支出。