劏房租金佔收入逾四成破紀錄 人均58.2呎 細過公屋標準

調查顯示劏房戶近年可謂「愈住愈細」，今年調查結果顯示每間劏房平均面積約132.2平方呎，較去年及前年統計約136平方呎細，至於人均居住面積為58.2平方呎，較公屋標準75平方呎低。調查又發現，劏房戶平均租金佔家庭收入41%，比去年增加4.8個百分點，即每100元收入有41元用作交租。全港關注劏房平台組織幹事黃嘉浚表示，租金佔收入比例愈高，住戶愈要壓縮其他生活開支，令經濟負擔更沉重。

30多歲楊女士育有一對6歲及3歲子女，丈夫長期在內地工作，3母子「蝸居」在月租4500元、80呎大的荃灣劏房，人均居住面積僅26.6呎。楊說，全家月入約1.2萬元，單是交租已佔近四成開支，加上夏天開冷氣，「電費最高試過800元」，一家人平日只好節衣縮食，「試過一餐買兩盒燒味飯3個人分」。楊女士說，居所細「行都無位行」、只有一張小書桌「子女要輪流用」，她說試過在同區找其他地方搬，但月租更貴達5000元，「只希望現在這個業主不會獅子開大口，大幅加租」。

團體促未補價出租計劃鬆綁

全港關注劏房平台召集人賴建國批評，政府漠視劏房加租問題，建議重推租務管制「救近火」，又建議改善房協「未補價資助出售房屋出租計劃」。賴稱計劃試行8個多月仍未有租出個案，應盡快「鬆綁」，如讓業主出租整個單位，及引入非政府機構做中介，助業主及租戶配對。

另外，「全港關注劏房平台」及中大未來城市研究所在2015年首次公布「劏房租金綜合指數」，指數將劏房單位租金與單位同期應課差餉租值對比，兩者差幅計入差餉物業估價署公布的私人住宅租金指數得出。結果顯示，2019年指數為443，較去年指數的411上升7.7%，亦是歷年最高。