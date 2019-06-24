疑「尿袋」充電起火 石屋變廢墟

事發昨凌晨4時許，屯門亦園村5號一間石屋發生火警，單位火光熊熊，濃煙席捲半空，村民報警求助。消防接報後，出動一隊煙帽隊到場開喉灌救，約30分鐘後將火救熄，附近有10女5男村民自行疏散，火警中無人受傷。消防將火撲熄後展開調查，相信屋內有電線短路引致火警，起火原因沒有可疑。

石屋外牆嚴重熏黑，屋內雜物、電器同告燒毁，遺下一片頹垣敗瓦。獨居戶主羅先生事後接獲通知返回單位了解，他向在場記者表示，被燒毁的石屋為祖屋，形容今次是無妄之災。因以往常用「尿袋」為小燈及小風扇供電，事發前為4至5個「尿袋」充電，其後離開單位與友人在元朗消遣，詎料單位付諸一炬，不排除「尿袋」為肇禍原因。羅續稱，身分證、衣物、電視、雪櫃等物件已燒毁，粗略估計損失數萬元。

專家籲充電勿離視線

英國機械工程師學會院士盧覺強表示，「尿袋」爆炸前會冒煙及傳出燒焦味等迹象，建議用家在視線範圍內為裝置充電，不應充過夜或充電期間離開，以免短路時未及察覺而釀成火災。盧覺強續稱，雖然「尿袋」電流量不高，但仍需避免多個裝置同時充電致插座負荷過重；若「尿袋」發脹，代表電池已損耗，使用時應加倍注意裝置有否發熱，若溫度燙手，應立刻拔除電源，避免短路而引致火警。另外，唐樓或村屋住客亦可聘請合資格電工，於家居配電箱安裝漏電斷路掣，保障電器短路時立刻切斷電源，減低火警風險。