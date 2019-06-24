熟食櫃現鼠蹤 一田致歉：徹底消毒

前日有網民在社交平台上載一條約長18秒的短片，片中見到超市一列放滿一盤盤食物的熟食櫃，一隻小老鼠在烤肉碟盤之間「自由行」，而櫃前職員疑未有留意，照常包裝熟食出售及解答客人問題，帖文並稱拍攝地點為大埔一田超市。影片一日內廣泛流傳，並有多個留言表示驚訝。

加入貼網片群組交代 網民讚得宜

事後一田百貨的社交帳戶特意申請加入相關facebook群組，留言致歉，並於公司專頁交代事件。有網民留言稱讚超市處理得宜，「承認做得唔好既（嘅）地方，好過政府好多啦！」亦有網民認為超市需嚴肅處理事件，「發生正正是營業時間，突顯老鼠光天化日也行動」。

一田百貨市務部總經理謝素嫻回覆本報查詢表示，涉事熟食櫃外判予食物供應商營運。事發上周六下午2時許，職員在顧客拍片同時發現事件，事後已捕捉該老鼠，銷毁櫃內所有食物，熟食櫃、舖面及廚房徹底清潔消毒，並聘請滅蟲公司商討及處理有關衛生問題，涉事熟食櫃昨日仍關閉，將視乎清潔進度始重開，並就事件引起公眾不安致歉。