瑪嘉烈屯院儀器出事 逾百樣本或需重驗 涉癌症肝炎愛滋檢測

雅培實驗室分析儀器 存軟件問題

本報發現，雅培3月7日曾在網上發表緊急報告，指該款儀器軟件2.5.1版本有潛在性能問題（potential performance issues），可能導致病人分析結果不正確，需更新軟件程式。醫管局表示，本月18日才接獲雅培信件通知，稱儀器出現問題。

醫管局昨主動披露一宗涉及實驗室分析儀器出現軟件程式問題的事故，稱本月18日接獲美國雅培（Abbott Laboratories Ltd）通知，一個實驗室分析儀器（Alinity ci-series System）的軟件程式出現問題，當有關儀器於特定情况下暫停並重新啟動，軟件程式有可能導致病人樣本分析結果出錯。

瑪嘉烈涉22病人 屯院86人

醫管局稱，現時共有13部有關儀器，去年6月起引入，目前在威爾斯親王醫院、瑪嘉烈醫院及屯門醫院使用，供應商工程人員已完成檢視儀器的系統紀錄及檢測程序，經檢視後，威院未有檢測樣本受事件影響。

瑪嘉烈醫院則有102個樣本測試涉事，主要為肝炎及愛滋病毒血清測試，當中67個樣本確認沒問題，餘下35個樣本則要檢視需否重新檢測，涉及22名病人。至於屯門醫院，則有92個癌症指數或其他分析的樣本測試受影響，涉及86名病人，同樣要檢視需否重新檢測。兩間醫院會聯絡有關病人跟進情况。醫管局稱，所有醫院已按供應商建議，採取合適使用程序，避免出現問題，直至供應商更新相關軟件程式。醫管局已將事件通報衛生署。

威院屢「自動熄」 少樣本未受影響

醫管局總感染控制主任賴偉文表示，該儀器主要測試不同化學、微生物的指數，用作初步篩查，至5月起發現有問題，以威院為例，儀器有數次「行行吓自動熄咗」，院方立刻通知供應商跟進，由於威院涉及測試樣本較少，經檢測後沒受影響。他稱，該儀器用作初步篩查，若出現陽性結果，院方仍會做其他檢查以核實，至於其他受影響病人，相關醫生亦即時跟進，稱「不會有假陽性的結果出街」。