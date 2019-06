彭福須每周平均開60小時 多月未夠數

馬會回覆表示,在不影響賽馬及訓練活動以及保障公眾安全前提下,以全年計將彭福公園開放時間增至平均每周不少於60小時,在2016年9月至2019年5月期間,公園每年每周平均開放時間均超出60小時。

政府:2018年每周時間合規定

政府發言人指出,在訂定彭福公園的最低開放時數要求時,平衡了賽馬營運、自然生態保育和公眾需要,根據紀錄,彭福公園2018年平均每周開放時間約為61小時,符地契規定。

彭福公園位於沙田馬場內,屬馬場地段其中一部分,由馬會自行發展、管理和保養。馬會與政府商討地契時,曾承諾延長彭福公園開放時間。翻查地契條文,規定公園須平均每周向公眾開放最少60小時(at a minimum of 60 hours per week in average),惟對「平均」一詞無具體定義,並由民政事務局長或其代表就馬會是否達標具最終決定權。

由於彭福公園開放時間會因應賽馬日、季節及馬場活動等調整,本報根據賽期表統計,公園去年10月至12月,平均每周開放時間分別約為59.6小時(10月)、58.5小時(11月)和56.6小時(12月)。另外,由於彭福公園本月需配合馬場活動的馬匹試跑示範及晨操訓練,多個日子開放時間縮短,平均每周開放時數亦只有約57.6小時,當中6月16日至22日的一星期,開放時間低至53小時。