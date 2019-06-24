彭福須每周平均開60小時 多月未夠數

馬會回覆表示，在不影響賽馬及訓練活動以及保障公眾安全前提下，以全年計將彭福公園開放時間增至平均每周不少於60小時，在2016年9月至2019年5月期間，公園每年每周平均開放時間均超出60小時。

政府：2018年每周時間合規定

政府發言人指出，在訂定彭福公園的最低開放時數要求時，平衡了賽馬營運、自然生態保育和公眾需要，根據紀錄，彭福公園2018年平均每周開放時間約為61小時，符地契規定。

彭福公園位於沙田馬場內，屬馬場地段其中一部分，由馬會自行發展、管理和保養。馬會與政府商討地契時，曾承諾延長彭福公園開放時間。翻查地契條文，規定公園須平均每周向公眾開放最少60小時（at a minimum of 60 hours per week in average），惟對「平均」一詞無具體定義，並由民政事務局長或其代表就馬會是否達標具最終決定權。

由於彭福公園開放時間會因應賽馬日、季節及馬場活動等調整，本報根據賽期表統計，公園去年10月至12月，平均每周開放時間分別約為59.6小時（10月）、58.5小時（11月）和56.6小時（12月）。另外，由於彭福公園本月需配合馬場活動的馬匹試跑示範及晨操訓練，多個日子開放時間縮短，平均每周開放時數亦只有約57.6小時，當中6月16日至22日的一星期，開放時間低至53小時。