免地價停車場收費 馬會：減濫用

第4小時起每小時100元

馬會回應表示，加價是希望增加停車場流動性，為使用公園及馬場設施者提供足夠泊車位，並盡量減低濫用情况，而非基於任何財務考慮。政府發言人則指出，雖然地契並無就有關設施的收費安排訂立規定，政府會密切留意有關設施的運作模式，確保運作符合契約或總綱發展藍圖所列明的用途。

彭福公園是本港較大型可供寵物活動的空間，周末不少市民駕車並帶同寵物到公園，惟馬會自今年5月20日起實施收費措施。本報記者於加價後首個周六到場觀察，停車場約200個車位當中，午飯時間仍有近半空位，與加價前經常於周末「打蛇餅」排隊泊車截然不同。車主李先生向記者表示，認為實施收費合理，相信能夠控制人流，對比以往要輪候數小時泊車較理想；不過亦有市民質疑停車場地段屬於政府，並租予馬會經營及管理，認為馬會利用政府土地牟利的做法不合理。