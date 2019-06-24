沙田馬場擴單車徑 馬會保養變公帑維修 原屬續租條件 議員質疑優待

馬會：改方案縮馬場無補償

馬會發言人表示，當年與政府商討地契時，已一併提出擴闊全長1.2公里行人路暨單車徑回饋社會，惟原方案提出擴闊行人路採用懸臂式設計、向城門河方向伸延，因技術困難需改用替代方案，改為向馬場方向擴闊，此舉令馬場面積縮減，但馬會並無要求或獲得任何補償。而由於擴闊後的行人路暨單車徑位處馬場地段外，將由政府部門負責維修保養，政府並於2018年7月批准修訂沙田馬場地契的有關條款。不過對於限制條文遭刪去等問題，馬會並無正面回應。

去年已刪改地契條文

民政事務局及地政總署回覆指出，根據原擴闊方案，即以懸臂式設計向城門河方向興建行人路暨單車徑，新建行人路位置將由馬會負責日後維修管理，惟因馬會提出改用替代方案，政府接受馬會提議於去年7月按既定程序改動地契條款，並一併更新有關期限，在替代方案下擴闊的行人路暨單車徑，交由路政署負責維修及保養，有關維修費用按實際損毁程度等因素而定。在改用替代方案後，沙田馬場面積由682,889平方米減至680,838平方米，政府沒有就此改動向馬會提供任何形式的補償。

地契原限36月內 馬會料如期

馬會於2016年9月獲政府以特殊用途契約續租沙田馬場地皮50年，取代過去15年期的私人遊樂場契約，並就馬場內會所繳付以市值計算地價6.68億元。本報翻查原地契條文，對擴闊行人路及彭福公園的管理均有所限制，包括馬會須於簽訂地契後36個月內完成擴闊工程，並在契約年期內負責相關維修和保養責任，又規定彭福公園由每周平均開放39小時增至60小時等（見另稿）。惟涉及擴闊工程的條文去年已被修改或刪去（見圖）。

根據民政事務局於2015年向區議會提交文件，曾稱相關擴闊工程於2017年中或年底完成，造價約2.5億至2.7億元，原方案擬將行人路暨單車徑由總闊度4.4米增至約6.4米。記者上月觀察，擴闊工程仍在施工，地盤貼出的通告顯示，由去年11月至今年10月實施臨時交通安排。本報向馬會查詢是否代表工程延至最快10月才完工，馬會回覆稱工程進展良好，按現時進度預計今年9月能夠完工。

翻查資料，沙田馬場外行人路暨單車徑過往因路窄，常出現人車爭路，警方亦曾形容該處為單車意外黑點。運輸署回覆本報稱，過去5年該處曾發生78宗受傷意外，署方2013年的研究將該處列為有問題單車徑，指出其總寬度狹窄。

立法會議員朱凱廸質疑，馬會原本在地契當中的承諾，包括在36個月內完成擴闊行人路等，因現時刪除條款令公眾無從監察，而因應地契修改後，政府更須單獨負責整條擴闊後行人路暨單車徑的維修保養費用，加上有馬會高層曾任政府高官，或令公眾觀感認為政府因而對馬會「放水」，若政府作為土地管理人「優待」馬會，市民根本無從追究。

一直跟進沙田馬場地契的沙田區議員容溟舟表示，在本報查詢前，馬會未曾向他提及更改地契條款細節及影響等資料，他認為刪除擴闊限期等地契條款雖令保障相對減少，但相信馬會能按期完工不會「走數」。

明報記者 陳浩謙

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