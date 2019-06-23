政府業界商統一投保申請表

涉不同公司核保政策 「不容易做」

食衛局表示，截至6月19日，自願醫保計劃已批出的認可產品共有45款，包括26款標準計劃及19款靈活計劃，其中24款標準計劃及18款靈活計劃已推出市場，正在審批的產品有10多款，預計認可產品將逐步增加。

保險業聯會早前稱將詳細檢視並統一投保申請表的基本內容，確保問題明確清晰，讓申請人容易明白和容易回答。

消息人士向本報稱，食衛局已與保聯召開首次會議，商討統一申請表中投保人所需填寫的標準項目，「我（投保人）明明已填晒你話我無填，要將呢個（情况）減至最少」，但由於統一投保申請表牽涉不同保險公司的核保政策，消息人士相信不容易做。食衛局發言人稱，與保聯雙方均認同申請表需填寫項目可進一步標準化，如何推展則待商討。

食衛局將推搜尋器 方便比較產品

此外，港府沒監管自願醫保產品的保費和保費增幅，常被質疑日後產品會否變得難負擔。消息人士說，食衛局正在製作搜尋器方便市民比較不同產品，「如發現有保險公司年年加保費20%，新客就要考慮是否參加」，雖政府無監管保費，「靠其他板斧，保險公司不敢亂來」。食衛局表示正研究改良搜尋功能，例如按年齡或年度保費等搜索不同認可自願醫保產品，期望年底前推出。

消委會早前亦公布，曾接獲投訴指有保險公司以增加保障為由大幅加保費，令產品變得難負擔。消息人士稱，自願醫保產品續保時若加保障，必須讓投保人選擇將現有保單轉至標準計劃保單（opt-out），如選擇了標準保單，便不能重新核保。