特稿：兩計劃設保障限額 違自願醫保原意 變相不包終身續保 食衛局：設限額可降保費

明報記者 朱韻斐

食衛局曾稱不得設終身保障限額

食衛局推銷自願醫保政策時，表明其基本特點是不得加入「終身保障限額」條款。去年3月食衛局向立法會提交的文件指出，保險公司不得加入「終身保障限額」條款是自願醫保的基本特點。文件又指一旦投保人的累計索償額達到終身保障限額，其保險便會終止，會令「保證續保」的要求失去意義。

不過，本報查閱新推出的靈活計劃保單時發現，「AIA自願醫保尊尚計劃」設2000萬元終身保障限額。早前已推出的「信諾自願醫保系列——靈活計劃（優越）」亦同樣設了2000萬元終身最高賠償限額。

兩靈活計劃限終身2000萬保障額

病人政策連線主席林志釉批評事實與宣傳不符，對此感很奇怪，「大家都以為靈活計劃會較標準計劃有較佳保障，不會想到付更多保費買（靈活計劃），反而是削減了基本保障，（靈活計劃）索償有封頂，較標準計劃更差。你（政府）宣傳說得多好多好，原來細節上是兩回事」。他認為政府需解釋為何靈活計劃較標準計劃的保障降低了。

食衛局回覆稱，市場上有不少住院保險產品提供大額賠償金額及不設個別保障金額限額，但通常設有終身保障限額以降低保費，為方便相關客戶轉移至自願醫保，靈活計劃在符合一定條件下可獲准設終身保障限額，條件包括：每年保障限額最少達500萬元；終身保障限額最少達至每年保障限額的4倍，即最少2000萬元；12個保障項目中，例如病房及膳食、外科醫生費等至少10個項目沒有個別保障金額限額。

消息稱了解市場後發現不可行

消息人士稱，政府一開始反對保險公司為產品設終身保障上限，因有「原則性問題」，但了解市場後發現有一部分市民需要大額賠償金額的高端產品，若不容許設上限，保險公司將無法提供，「如果不准許設終身保險上限，賠成億元都得，（保險公司）不會做得到，大家都明」。至於自願醫保高端產品容許設「墊底費」，消息人士解釋因部分人有公司保險，他們希望有「墊底費」的產品選擇以減低保費。

林志釉說，早前美國食品藥品監督管理局（FDA）就曾批出過千萬元的罕見病藥物，他形容2000萬元不是天文數字，「20年前500萬元可以買豪宅，你現時不能想像數十年後醫療開支情况。政府很自豪自願醫保可保到100歲，但原來轉靈活計劃就『無呢支歌仔唱』，用完2000萬元就完」。

信諾：半私家病房不設上限 友邦：主要項目不設限額

信諾香港回覆稱，除了每年及終身保障限額，客戶需考慮選擇其自願醫保計劃是否包含個別保障項目限額，例如病房及膳食、手術費等，若在半私家病房治療，信諾靈活計劃（優越）主要保障項目不設任何分項金額上限，客戶可獲全數賠償。

友邦香港則回覆，其尊尚計劃屬高端醫療產品，主要保障項目不設個別賠償限額，投保人可就主要醫療開支申請全數賠償，當保單賠償額累積至終身保障限額時，保單將終止。