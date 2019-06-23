曾控習近平反人道罪 菲前外長被拒入境香港

入境處：不評論個別個案

香港入境處稱不評論個別個案；在處理每宗入境個案時，均會依據法律和既定入境政策，在考慮個別個案的情况後作出批准或拒絕入境的決定。

美聯社引述羅薩里奧表示，他前日早上飛抵本港後，在香港機場的入境大堂被扣查6小時，然後被入境處人員拒絕入境。羅薩里奧稱，入境處人員指他涉及一宗案件因而被拒，但未有說明具體是什麼案件，他隨後被送上一國泰航班飛機，送回馬尼拉。當時菲律賓駐港總領事館有官員在場協助。

稱入境處指涉一宗案件

羅薩里奧指港或違《維也納公約》

79歲的羅薩里奧接受美聯社電話訪問時形容事件「明顯騷擾（clearly harassment）」，又指港方此舉涉嫌違反《維也納公約》，該公約列明外交人員享有的各種特權及豁免。「我不斷提醒他們，我手持外交護照入境，根據《維也納公約》，他們無權扣查我。」

上月21日，菲律賓前監察專員（Ombudsman）莫拉萊斯（Conchita Carpio-Morales）在香港機場入境時被扣查3小時，最終獲准入境，惟她和家人選擇折返菲律賓馬尼拉。

今年3月，羅薩里奧與莫拉萊斯聯同菲律賓漁民入稟國際刑事法院，起訴國家主席習近平等中國官員，指其在南海島礁擴建人工島，造成環境破壞，涉嫌觸犯反人道罪。