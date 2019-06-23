貨櫃碼頭推板車獨自運送 3x2米木箱壓死裝運管工

37歲死者鄧德樺，受僱於一間國際裝運公司多年，出任管工。據了解他已婚，沒有子女，太太任文職，二人家住九龍東。事發昨日下午2時許，鄧在青衣貨櫃碼頭南路8號亞洲貨櫃物流中心內，用板車搬運一個巨型木箱，該木箱體積為2米乘3米乘0.6米高，裏面載有藝術品，有一定重量。搬運期間木箱懷疑失去平衡跌出板車，鄧嘗試扶正木箱但不果，遭木箱壓倒。

木箱載藝術品 跌出板車扶正出事

其他工人見狀立即上前協助移開木箱，惟當時鄧已昏迷。其他工人見狀報警，救護車到場將他送往瑪嘉烈醫院搶救，惟返魂乏術，送院後證實死亡。10多名親友及同事聞訊趕往醫院了解，得悉噩耗後悲痛不已。

勞處發暫時停工通知書

勞工處發言人表示，已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查，並已向僱主發出「暫時停工通知書」。警方經調查後相信事件無可疑，案件列作工業意外。

工業傷亡權益會署理總幹事蕭倩文說，使用板車搬運重物時，不應只由一個工人負責，應由多名工人協助扶着重物，或以繩或索帶將重物固定在板車上再移動。

根據勞工處的《體力處理操作指引》，工作地點的負責人應避免僱員以身體動作移動或支撐負荷物，如有需要便要做危險評估，包括評估員工的個人能力。指引又提到，移動負荷物時可以機械輔助，包括起重機、輸送帶等，或由一組僱員合力移動物件。根據《工廠及工業經營條例》，僱主必須為僱員提供安全的工作環境；違反有關規定，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁6個月。

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