【明報專訊】近排反對修訂《逃犯條例》嘅連串示威,唔少市民會唱歌去平靜示威者嘅心,或者表達感受。除咗紅到爆嘅Sing Hallelujah to the Lord,聽得最多嘅非Do You Hear the People Sing莫屬。歌聲唔止響遍香港,更傳入呢首歌嘅填詞人、Herbert Kretzmer耳中!