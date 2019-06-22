話一兩月後可再推修例 Ann姐再語出驚人 民記聲明蔣麗芸只代表自己

Ann姐話，政府係咪可以將條例稍為延遲一兩個月，政府既然有人力物力，應做更多大型宣傳，甚至喺幾個電視台「日播夜播」反駁坊間歪理。

話政府可以喺電視日夜反駁歪理

同一節目嘉賓、議會陣線朱凱廸立即問呢個係咪民建聯立場，又問佢「你唔係講笑嘛？」Ann姐就話，「稍遲少少唔係叫你停咗佢，稍遲一兩個月」，形容好多人仲未了解條例，認為如果市民了解多兩個月都唔收貨，政府屆時就再衡量點做。

Ann姐言論一出，引起各界嘩然，民建聯就出聲明，表明Ann姐言論只屬個人意見，黨內無討論；又重申認同政府未就重啟修例定下時間表嘅做法，認為只有喺公眾充分了解並有共識後，先考慮下一階段工作。

網民：民記唔配有蔣議員

民記聲明亦轉貼咗喺facebook，結果引嚟大批網民留言，批評民記同Ann姐「割席」，有人話「支持蔣議員！Ann姐一直支持警察，為香港發聲，𠵱家就割席！民建聯不配有Ann姐！」亦有人話對民記好失望，話該黨應該係支持修例等等。呢個post幾個鐘內已有逾2000個留言同近3000次分享，留言內容係「曲」定係直，看官自行判斷喇。