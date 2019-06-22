車房外修車控阻街 車主脫罪

官：當時不宜行駛 停泊必要

案件昨於沙田裁判法院裁決。控罪指出，涉案車輛登記女車主黃宇詩名下的私家車於2018年10月9日在火炭桂地街一間車房外的道路停泊，對其他道路使用者造成障礙，當日由其丈夫駕駛該車輛。

不就勝訴追討 「唔會為幾百元去爭」

女車主在審訊時一直沒有聘用律師代表。她離開法庭時被問及會否覺得此案「勞民傷財」，她稱「少少啦」，若非不用上班，「唔會為幾百元去爭」。她亦不會就今次勝訴追討相關費用。

裁判官在裁決時指出，涉案汽車於案發日2018年10月9日停泊在火炭桂地街的路段時，令到其他車輛需要駛到中間分隔線，以避開停泊在該路段的汽車，所以認為涉案汽車對其他道路使用者造成相當障礙。但是男司機當時判斷涉案汽車不宜行駛，屬突發事故，鑒於當時汽車狀况，認為被告把汽車停泊在該路段是必要，裁定女車主罪名不成立。

【案件編號：STK9/2019】