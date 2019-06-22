車房外修車控阻街 車主脫罪

【明報專訊】男司機於去年10月駕駛妻子名下私家車到火炭一車房檢查，經檢查下發現3個車軨扭曲，一條輪胎有不正常突起，將私家車停泊在車房外，由車房工人拆去4條輪胎，遭巡邏警員指其車輛阻街，票控女車主一項汽車對道路造成障礙的罪名，車主拒絕繳交1400元罰款。裁判官昨認為涉案汽車當時根本不宜繼續行駛，停泊在該路段是必要，所以裁定女車主票控罪名不成立。
官：當時不宜行駛 停泊必要
案件昨於沙田裁判法院裁決。控罪指出，涉案車輛登記女車主黃宇詩名下的私家車於2018年10月9日在火炭桂地街一間車房外的道路停泊，對其他道路使用者造成障礙，當日由其丈夫駕駛該車輛。
不就勝訴追討 「唔會為幾百元去爭」
女車主在審訊時一直沒有聘用律師代表。她離開法庭時被問及會否覺得此案「勞民傷財」，她稱「少少啦」，若非不用上班，「唔會為幾百元去爭」。她亦不會就今次勝訴追討相關費用。
裁判官在裁決時指出，涉案汽車於案發日2018年10月9日停泊在火炭桂地街的路段時，令到其他車輛需要駛到中間分隔線，以避開停泊在該路段的汽車，所以認為涉案汽車對其他道路使用者造成相當障礙。但是男司機當時判斷涉案汽車不宜行駛，屬突發事故，鑒於當時汽車狀况，認為被告把汽車停泊在該路段是必要，裁定女車主罪名不成立。