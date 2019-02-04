訛稱平賣流心月餅 兩男劫買家112萬認罪

官：須長時間監禁

首被告吳嘉浚（現年28歲）承認一項企圖欺詐、兩項欺詐及一項搶劫罪，報稱學生的次被告方文廸（現年23歲）則承認一項搶劫罪。

案情指，首被告前年8月10日向一間貿易公司東主表示，他可以員工折扣購買美心流心奶黃月餅，並讓事主拍下其身分證，及與對方前往「美心MX」餐廳查詢訂購情况，事主最終向首被告支付15萬元訂金，以訂購2000盒月餅。惟事主翌日重返餐廳始發現，被告查詢的為雙黃月餅，而非流心奶黃月餅，更未曾作任何預訂，事主同日報警。被告雖曾向事主歸還7萬元，惟其後以不同藉口拖延，事主遂再度報警。

同月22日，首被告又向另一名買家聲稱，其親戚為美心高級員工，因有交易未能完成，故可以低價出售流心奶黃月餅，買家先後支付共11.4萬元，其後又與另外3人集齊共123萬元現金。

首被告於同月30日與事主會面交收，並着他前往美心餅店付費，惟事主後來在餅店外遭戴上黑帽子、口罩和眼鏡的次被告箍頸，並遭另一人用鐵棒扑頭，並被搶去共112.25萬元現金。

【案件編號：HCCC335/18】