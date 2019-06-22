發明回收機贏獎金 中五生辦科企

自動識別垃圾分類

中文大學校友會聯會陳震夏中學中五學生郭頌賢透過通識課，得知香港的堆填區快將爆滿，他和同學認為問題的成因之一是市民忽略回收垃圾的重要。然而，現時垃圾回收依然要用人手把垃圾分門別類投進回收箱。2017年，郭頌賢與同學合力研發「智能回收機」，機器會透過紅外線、磅量及金屬探測器，自動識別垃圾及分類，投進合適的回收箱。完成回收後，機器會顯示一個QR圖碼，向使用者回贈超市禮券等獎勵。

公司研發協助老人科技

隊伍在科學園和賽馬會的科技比賽中突圍而出，共贏得13萬元研究基金，並於創新中心享有免租金的共享辦公空間。憑藉助力，郭頌賢與另外4名同學去年成立了公司。這群年輕創業家，每周花3個晚上到辦公室商討業務，只會在考試期間稍停。對於未來目標，郭頌賢稱會堅持以科技造福社會，未來將主力研發協助老人的科技。

郭頌賢的科研之路始於小學，受從事資訊科技行業的爸爸啟蒙，他笑說：「爸爸很喜歡帶我去深水埗鴨寮街逛電子商場，再逐樣講解一下電子零件。」

自小跟IT爸爸行鴨寮街 誘發興趣

其後，兩父子更試過一同參加小小科學家計劃，合力用零件組裝了一盞安全帽頭燈，啟迪了郭頌賢日後對科技、機械工程的興趣。