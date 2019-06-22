挑戰巴基斯坦山峰 28歲港人罹難 fb管理員：睡夢中遇雪崩

設專頁分享攀山經歷

遇難港人登山客為28歲的吳茄榤（Stanley），他去年開始在facebook開設「野人旅誌 ALLEZ LA」社交專頁，主要分享其攀山經歷。該專頁管理員昨晚6時以中英文發帖，指吳和一名同行的伙伴登上巴基斯基坦崑崙山脈6400米後，「在睡夢中遇上雪崩離開了我們」，英文則以「passed away（死亡）」交代他離世。專頁又引述吳生前指：「清楚事件的發生、從中改進、學習，然後傳播給大眾，就是作為攀岩者的責任。」並指會繼續發布吳生前已寫好的文章，「完成他想傳遞真正的登山故事及文化給大家（的遺願）」。

救援人員冰川發現遺體

吳茄榤曾在專頁透露，今年初曾挑戰阿爾卑斯山最高峰白朗峰。最新一篇帖文提到他為是次巴基斯坦攀山旅程，早前到尼泊爾進行長達180公里的高海拔負重訓練計劃。另一篇帖文亦提及，是次他與另外兩名登山客挑戰崑崙山脈一座海拔6410米的無名峰，帖文提到現時目標山峰的資訊並不充足，故團隊只能倚靠經驗及猜測作規劃。

美聯社報道引述巴基斯坦一名官員指，一名香港人和一名內地人上周在巴基斯坦北部攀山，其後失去聯絡，救援人員周三在利里戈冰川發現二人遺體，證實二人在惡劣天氣下罹難，但救援人員仍未能檢走遺體。至於同為港人的第三名隊員，則由軍方直升機救起。

入境處：已與家屬取得聯絡

本港入境處發言人稱，處方獲悉事件後，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐巴基斯坦伊斯蘭共和國大使館了解情况。

入境處已與當事人家屬取得聯絡，並提供適切意見及可行協助。入境處會繼續與公署丶大使館及當事人家屬保持密切聯繫，並按當事人家屬意願提供一切可行協助。