兒童醫院下月增至100牀 再3癌症中心遷入

將開小兒外科及新生嬰住院

李子良說，自3月底兒童醫院啟用住院服務，已有威爾斯親王醫院和屯門醫院兒童癌症中心遷入，醫院亦有4張深切治療病牀，共提供約40張住院病牀服務。李形容兒童醫院服務順暢並已上軌道。

李說，7月底前本港其餘3個兒童癌症中心，包括瑪麗、瑪嘉烈和伊利沙伯醫院的中心都會遷入，代表屆時全港兒童癌症治療服務都會集中由兒童醫院提供，該院將全數啟用院內約100張癌症病牀。他又稱，7月亦會開展小兒外科和新生嬰兒住院服務；至9月瑪嘉烈兒童腎科服務亦會遷入。

人手方面，李子良說兒童醫院現有原組調遷和重新招聘的醫生和護士分別106和262人，其中原組調遷有27名醫生和75名護士。單倚靠原組調遷的醫護仍有不足時，該院就會重新招聘人手，李子良說，重新招聘下開設的醫生職位有110個，已聘請79人，尚缺人手約28%；開設的護士職位有269個，已聘請187人，尚缺人手約30%。兒童醫院發言人解釋，目前空缺較多是因為今年4月踏入新一個財政年度後，醫院有更多財政資源開設新的職位。李子良相信，現有醫護人數足夠提供上述所提及7至9月新開的服務。