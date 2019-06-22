辯稱「自衛」不被接納 旺暴案被告上訴駁回 官：警擲磚為阻推進

官稱斷章取義 被告定有參與襲擊

兩名申請人分別為莫家濤（現年20歲）和何錦森（現年40歲）。莫被裁定兩項暴動、一項刑事毁壞和一項襲警罪成，判囚4年3個月；何則被裁定一項暴動罪成，判囚3年9個月，二人分別就判刑和定罪申請上訴。

何錦森提出自己當時只屬「自衛」，就定罪上訴。上訴庭在判辭指出，申請人依賴的只有個別警員在他擲磚前曾做出同樣行為的證據，認為相關理據斷章取義，完全忽視案發的整體情况。

上訴庭指出，從錄影片段可見，當時人數上佔優的群眾突然向前推進，同時持續向警方擲磚，時間長達33秒，2至3名警員其後拾起落地的磚塊擲向群眾。上訴庭形容，相關警員只備有頭盔、小圓盾等裝備作防護，認為從整件事看來，警員反擲磚塊之舉「無疑是想阻止騷亂者推前」，又認為申請人當時從群眾中趨前、擲磚，再竄後的行為，必然正參與群眾向警方發動的襲擊，故申請人提出的論點委實牽強，完全不構成「合理可供辯解」的上訴理由。

另一人引黃之鋒案求減刑

官：情節嚴重 性質不同

至於另一申請人莫家濤提出的判刑上訴，上訴庭同意原審法官的裁定，申請人當日多次向警員擲磚和雜物，更損壞警車和襲警，認為相關情節嚴重。

申請人一方提出黃之鋒的「佔旺」刑事藐視法庭案例，申請減刑，但上訴庭認為與本案性質完全不同，5年的量刑起點亦絕非過重，申請人因案發時未成年獲得的半年扣減亦屬合適，故駁回他的申請。

【案件編號：CACC155/18】