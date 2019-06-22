屢課堂狎女生 小學教師囚9月 調坐後排以便落手 交流團入房侵犯

持續近兩年 認6罪

43歲男教師被控於2017年9月1日至今年2月13日間，分別六度非禮現年11歲的女童X，當中4次在校園內發生，其餘兩次分別是學校到內地交流時，在江蘇南京和廣東順德發生。

辯方：與妻關係差 為紓壓犯案

辯方引述心理報告稱，被告沒有戀童癖，惟他情緒管理欠佳，與妻子關係不協調而感壓力，但不懂如何紓壓，犯下該次嚴重罪行，事後非常後悔；被告的重犯機率屬中度偏低，若他可改善情緒管理，相信不會重犯，希望部分刑期可同期執行。

署理主任裁判官徐綺薇判刑時稱，被告是事主的教師及班主任，卻利用教師身分「有計劃接近事主」，更藉學校到內地交流的活動，找藉口入其房間非禮她，更甚是在上課趁其他學生在場時犯案，又刻意安排事主坐最後一排座位，以便肆意非禮，直斥他「濫用職權」、「行為卑劣」，破壞家長的信任。

徐官稱，被告因家庭問題產生一己私慾，不顧事主多次表達不願意而侵犯她，事主自小四起遭非禮，卻一直啞忍，長期承受精神壓力，最終由目擊的同學向其他教師揭發事件，「你（被告）應該為自己行為感到羞恥」。徐官考慮到事件不涉及觸摸事主私處和胸部，以及被告認罪，終判被告監禁9個月。

官斥濫權卑劣 「應感羞恥」

案情指出，被告任教中文和常識科，多次在上課中接近事主，分別摸其肩膀、大腿等，更曾趁學生觀看影片、課室熄燈後犯案，之後又安排事主坐最後一排的單獨座位，自此非禮次數增加。兩次非禮分別發生於學校往內地交流的活動中，被告藉詞陪伴事主返回房間取物品，或假裝檢查房間，趁無人時多次掃事主的腰背。被告曾在警誡下承認因婚姻不如意，一時衝動下犯案。

【案件編號：TMCC415/19】

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