美國科企前大中華總裁 葉成輝任一帶一路專員

近年任職內企 下周一履新

公務員事務局長羅智光表示，葉成輝有豐富的商貿及管理經驗，具國際視野，相信他能夠帶領「一帶一路」辦公室，促進與各相關界別的聯繫，推動香港全面參與「一帶一路」的工作。

根據政府資料，葉成輝1991年在國際商業機器（IBM）開展事業，2006至2017年期間擔任易安信（EMC）的全球高級副總裁及大中華區總裁，參與制訂和規劃推廣策略，領導團隊開拓大中華區市場；2017年至今年初，葉成輝曾分別擔任神州控股及福建實達集團的總裁及董事。

上任特首梁振英於2016年提出成立「一帶一路」辦公室，並於同年7月委任退休政務官、曾任商務及經濟發展局常任秘書長的蔡瑩璧為「一帶一路」專員，當時該職位不領薪，直接向特首負責。蔡瑩璧於2017年6月底卸任，「一帶一路」專員一職懸空1年，至去年才公開招聘。