掃臉知身分 港產AR眼鏡公安青睞 識別姓名犯罪紀錄 人群中緝兇

明報記者 林穎茵 上海報道

內地有關監控、安全及防護的科技發展蓬勃，上周於上海舉行的「亞洲消費電子展（CES Asia）」，不乏廠商展出人臉識別、人型及姿態識別、違反交通規則分析等技術應用。

港產AR眼鏡MAD Gaze亦有參展，該公司銷售總監沈銀輝表示，公司的AR眼鏡以高性價比取勝，視乎型號，市價一副約3000至6000元，故銷量比同類型上萬元的智能眼鏡高。

沈銀輝表示，香港及內地均有售其AR眼鏡，但香港主要針對消費者市場，內地企業則較接受使用新科技，因此有更多商業應用在醫療、物流、工業、維修等領域。

即時比對公安資料庫 發現疑犯即響

他說，自己透過人脈接觸到內地公安部門，了解其工作對設備及產品需求後，開發識別疑犯的方案。執法人員使用AR眼鏡時，需將之與公安專用的智能電話連接，智能電話中有市民個人資料庫應用程式，啟用程式後，眼鏡上的鏡頭隨執法人員行動掃描眼前人臉，並在眼鏡熒幕上顯示照片、姓名、身分證號碼、出生日期、犯罪紀錄等資料。

沈銀輝說，硬件在深圳開發，軟件則在香港開發，而其應用方案好處在於，執法人員毋須時刻注視眼鏡上的細小熒幕以發現疑犯，當鏡頭掃描眼前人臉，與資料庫對比後若發現疑犯，眼鏡會發出聲響提示執法人員留意，使用上更方便。

多省公安購買 德國品牌有意下單

沈銀輝透露，其產品已售予合肥、安徽、福建、山西、河北等多個公安部門，另外亦有德國品牌測試其應用，並有意下訂單上百萬副，部分會用於德國警方。