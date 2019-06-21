滿身傷女嬰猝死 生母與受託情侶同被捕 22月大 疑有人體罰

社署發言人表示，涉事女嬰的家庭是非政府機構營運的綜合家庭服務中心跟進個案。其母親早前曾要求放棄長子撫養權，故該機構將其長子福利安排事宜轉介社署跟進。事發後，該機構的社工已接觸女嬰家人，並會提供適切協助。社署及警方數字顯示，兩部門去年接獲的虐兒個案總數較前年上升9%（見表）。

被捕25歲母親 早前放棄長子撫養權

猝死女嬰有多處傷痕，包括兩臉頰浮腫及瘀傷、四肢不同程度瘀傷、右腰有3處約一毫硬幣面積的擦傷等。警方初步調查後，先後拘捕34歲姓柯負責照顧女嬰的保母、其32歲姓蕭同居男友及25歲姓張的女嬰生母，3人涉對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪名，由探員帶署扣查，案件由新界北總區重案組跟進。

新界北總區重案組殷晃偉總督察表示，昨凌晨3時23分，柯抱着22個月大昏迷女嬰到屯門醫院求醫，女嬰搶救至昨凌晨3時57分不治，醫護發現女童身體有多處傷痕，遂通知警方。

受託照顧情侶育3孩 居200呎鐵皮屋

警方初步調查相信，女嬰生母因經濟原因，今年1月將女嬰交由姓柯的朋友代為照顧，自此沒探望女嬰。猝死女嬰體重約8公斤，相對一般22個月大女嬰正常體重9至14公斤為輕，但暫沒證據顯示為長期營養不良所致，其死因及體罰動機仍有待調查。

被捕保母無業，男友報稱為地盤工人，兩人育有3名分別8歲、3歲及5個月大的女兒，一家五口居於田廈路新生村一間約200呎的簡陋鐵皮屋。二人受女嬰生母所託，照顧猝死女嬰，女嬰日常睡於一張小梳化牀。有人承認曾動手體罰女嬰，惟動機仍有待調查。兩人的3名女兒沒有表面傷痕，事發後均被送到醫院作詳細身體檢查。

生父涉毒品案候判 與女友共育4子女

據了解，女嬰生父因涉及毒品案件被羈押候判，他和女友共育有4名子女，猝死女嬰為孻女，其餘3名子女早前分別已由相關機構安排寄養家庭照顧，孻女亦在等候安排，不排除女嬰長期缺親人照顧，學習步行等較緩慢。據悉，兩對男女均有不良嗜好。