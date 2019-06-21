興德面試者已以員工拍卡 官提質疑 辯方稱或是臨時工

被告陳章萍（46歲）早前否認一項使用虛假文書罪。數名親友昨到庭支持被告。

辯方：短暫過目轉交教局人員

辯方陳辭指出，案件爭議在於被告是否知道或相信該文書屬虛假。沒有證人能否定在2016年7月16日有舉行相關面試，之後該紀錄交由書記存放在特定房間，沒有證供顯示該房間是否上鎖，不肯定有否受他人干預；而事隔約一年後的案發當日（即2017年5月24日），被告由書記手中接過相關文件，被告花短暫時間過目一大疊文件後，便轉交教育局人員，而當中懷疑冒簽的「何志輝」簽名亦與平日簽名相似，故被告當時不會知悉有問題，亦不會記得該紀錄是否與當日面試情况相符。

辯方續說，雖時任高級主任宋卓範指有參與「張錦輝」的面試，但涉造假紀錄上沒有其簽名，有可能是他臨時被安排負責面試，故沒有簽名。

控方：造假文件沒面試官簽名

裁判官刻意提到，證物顯示「張鐘謙」名字出現於2016年7月16日校方員工拍卡紀錄系統，但當日原本是面試日，他理應未獲聘用。辯方回應稱，張鐘謙可能是學校臨時工，當時未是正式員工。

由於辯方沒有傳召任何人，裁判官希望控方只就法律觀點陳辭。控方表示，根據《刑事罪行條例》第69條，該文書看來在某些情况下製造，但與事實不符，即屬虛假，並指出涉造假文件上沒有宋卓範簽名，但有當日的求職者記得宋是面試官。

【案件編號：TMCC2382/18】