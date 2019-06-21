惹阻撓反修例疑雲 留學生回港遭截查 海關：例行反走私

事主：只截年輕人 未搜行李

於澳洲讀大學的Ｍ同學（化名），前日從墨爾本經吉隆坡回港，約下午1時半步出機艙後，看見8至10名佩帶委任證、似是警員的人員於下機通道外把守，「不肯定是警察抑或其他紀律部隊人員」。Ｍ同學表示，一名女性人員向其查問就讀學校、返港目的等，並要求出示機票、護照及學生證，但沒有搜查行李。經查問後，該人員放行Ｍ同學，但Ｍ同學留意到其他被截查者均是與他年紀相若的年輕人，且對截查人員沒有檢查他們的行李感到奇怪：「如懷疑我藏有武器或毒品要截查，那較合理」，令他懷疑，該批紀律部隊是否審查年輕人回港參與反修例行動。

警方澄清並無任何警務人員對上述航班的乘客進行截查，入境處表示於當日該時段並沒有相關的截查行動，機管局稱沒有收到相關報告。海關回覆說，前日下午在機場進行例行反走私及緝毒行動，抽查旅客，行動中未有發現違禁品。