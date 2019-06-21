政府：已向50萬個案派錢 涉17億

政府發言人表示，職津處現正按計劃的申請資格審批申請，每天約完成審批2.8萬宗申請；截至6月19日，處方已就約50萬宗成功申請個案指示銀行發放款項，涉及金額約為17億6000萬元。

1小時近50人上門查詢

記者周三（19日）到職津處位於太子始創中心的辦事處觀察，發現一個多小時已有近50名市民查詢派錢進度或補交資料。與父親同行的Billy表示，1月下旬至2月初已為自己和家人遞交申請表，至今只收到處方寄來的確認信件，故親自到辦事處了解進度，擔心處方處理申請時有所遺漏，「我想這樣的個案都不止我一個，很多人都是有這個問題出現。我希望政府可提高效率，當年派6000元都可以很高效率的」。

另一市民曾先生2月中遞交申請表，惟至今未收到處方的確認短訊，曾多次電郵職津處未獲回覆，改為打電話查詢後才得知處方未有收到其申請表。他親自到辦公處重新填表後，職員向他稱現在需重新處理他的申請，「入資料是排隊尾，派錢都是隊尾，職員說政府都指派錢是年尾」，但他質疑政府是否能在年底前完成所有派錢工作。