「派4000」調亂市民資料寄錯表 接當事人查詢方知 私隱署展循規審查

政府：已要求雙人核實

政府發言人表示，職津處處理申請時曾發現有兩份申請表格內填寫的資料不完整，處方把該申請表格副本寄回相關申請人要求補交資料時， 錯誤地把申請表格副本對調，發現錯誤後處方已立即通知當事人，並要求當事人交回不屬於其本人的申請表格副本。發言人又稱，職津處已即時作改善措施，包括要求員工向申請人寄出信件前，必須將信件交予另一員工檢查才可寄出，亦指示員工在寄予申請人的信件內盡量減少附載申請人的個人資料。發言人說發現事件後已即時通報私隱專員公署及主動交代改善措施。

個人資料私隱專員公署回覆本報，截至6月10日，公署接獲兩宗有關懷疑寄錯和遺失關愛共享計劃申請表的查詢，署方已展開循規審查，向職津處查找事實，確定該處出現涉嫌違規情况之原因，以及了解該處是否已採取補救措施。

員工質疑審批進度更慢

有職津處關愛共享計劃科的合約員工向本報投訴，一般情况下若申請人漏填個人資料如簽名等，職津處會將申請表副本以平郵方式寄回申請人補填，但早前曾有員工不小心將相關申請表錯調並寄出，直至申請人收到他人申請表後致電職津處查詢，處方才發現出錯。該名合約員工稱，雖然處方其後已提出改善措施，要求由另一名員工核證後才可寄出申請表，但他認為此舉將減慢審批進度，又質疑職津處經過長時間籌備才開始接收及處理申請，最終仍「搞到咁差咁混亂」。

議員立會提質詢促解釋

民建聯立法會議員柯創盛認為政府今次派錢「甩轆」，連番出現問題，顯示職津處程序混亂、效率低及有錯失。他說，政府應主動公布計劃曾出現的問題，包括是次市民私隱問題，甚至應就此致歉，而不是待傳媒揭發才承認事件。

民主黨立法會議員鄺俊宇表示，已向立法會大會提出口頭質詢，要求政府解釋職津處至今有否遺失申請表及預計的派錢進度。

明報記者 羅霈潁

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