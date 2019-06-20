董牽頭網站「公投」 七成人不撐林鄭

思考香港facebook專頁前日出投票帖文，第一句就話「行政長官林鄭月娥就修例引起社會紛爭」，之後包底「已暫緩並親口向全港市民致以真誠道歉」，再問市民「各位會唔會支持她未來三年繼續施政呢？」；並放咗一張林太寫完《施政報告》伸懶腰嘅相代表「支持」，一張林太前日記者會低頭嘅相代表「不支持」。

泛民問「思考香港」：係咪玩林鄭？

呢個專頁嘅留言網民本來多係親建制，之前每個帖文有一二百個讚好，但呢個「公投」喺短短24小時就獲得1.5萬個反應、9000幾個留言、6000幾個分享。有16.6萬人次「公投」，有泛民區議員忍唔住留言問：「思考香港係咪玩Ｘ林鄭？」

思考香港就喺網站發表聲明，話發現投票不尋常高速增長，「懷疑有人用不當技術影響投票結果」，對此表示遺憾及譴責。

新巴職工會嘅facebook專頁就讚遊行者讓路畀緊急車同多架被困金鐘嘅巴士通過，感謝港人，工會呼籲前線車長同站務同事6月20丶21號戴口罩，並喺口罩寫上字句，向企出嚟嘅市民表達支持、並抗議政府。