半山扶梯天橋燈槽 運署倡「鳥線」代「鳥刺」

【明報專訊】今年初機電工程署於中環往半山自動扶梯天橋的燈槽上安裝驅鳥裝置「鳥刺」，避免聚集野鳥引起鳥糞問題，惟有市民認為有野鴿被鳥刺圍困及擔心會刺傷野鳥，機電署即暫停工程。運輸署日前提交文件予區議會，建議改以「鳥線」取代鳥刺，處理市民對鳥刺觀感問題。
稱鳥刺沒傷野鳥 改裝考慮市民觀感
運輸署文件指裝設鳥刺後，野鳥仍可自由出入該段燈槽，至今未發現野鳥被困、受傷或死亡；惟考慮到部分市民對之觀感不佳，運輸署、機電署及漁護署考慮後，決定以條包膠鋼線平行穿過鐵柱，末端由彈弓拉緊，築成圍欄的「鳥線」取代，並引述漁護署稱鳥線不會傷害野鳥。文件續指承辦商已於上月16日在天橋一段路段拆除鳥刺，並改裝10米的鳥線，觀察後認為與鳥刺成效大致相同，設計較簡潔，可改善觀感。
本報記者昨到場觀察，燈槽一邊安裝了鳥線，另一邊仍為鳥刺，槽內只有小量野鳥逗留，反而在近中環街市旁的扶手電梯及天橋懸掛的顯示屏上均有野鳥，天橋地面有零散鳥糞。香港觀鳥會研究經理余日東說，鳥線的鋼線有包膠，可接受，認為政府部門費心思考，「可以畀番個like」。即使有鳥線，野鴿仍可聚集在天橋，余稱野鴿非野生鳥類，大機會因人餵食才聚集，成為無籠困着的寵物，故「要控制鴿，先要控制人」，希望市民思考，「餵一隻是否就可以餵一世，多餵一隻是否就可以多餵100隻？」