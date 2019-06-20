半山扶梯天橋燈槽 運署倡「鳥線」代「鳥刺」

稱鳥刺沒傷野鳥 改裝考慮市民觀感

運輸署文件指裝設鳥刺後，野鳥仍可自由出入該段燈槽，至今未發現野鳥被困、受傷或死亡；惟考慮到部分市民對之觀感不佳，運輸署、機電署及漁護署考慮後，決定以條包膠鋼線平行穿過鐵柱，末端由彈弓拉緊，築成圍欄的「鳥線」取代，並引述漁護署稱鳥線不會傷害野鳥。文件續指承辦商已於上月16日在天橋一段路段拆除鳥刺，並改裝10米的鳥線，觀察後認為與鳥刺成效大致相同，設計較簡潔，可改善觀感。

本報記者昨到場觀察，燈槽一邊安裝了鳥線，另一邊仍為鳥刺，槽內只有小量野鳥逗留，反而在近中環街市旁的扶手電梯及天橋懸掛的顯示屏上均有野鳥，天橋地面有零散鳥糞。香港觀鳥會研究經理余日東說，鳥線的鋼線有包膠，可接受，認為政府部門費心思考，「可以畀番個like」。即使有鳥線，野鴿仍可聚集在天橋，余稱野鴿非野生鳥類，大機會因人餵食才聚集，成為無籠困着的寵物，故「要控制鴿，先要控制人」，希望市民思考，「餵一隻是否就可以餵一世，多餵一隻是否就可以多餵100隻？」