低成本熱成像技術將量產 港初企吸內地客

「內地也有做熱成像技術的公司，有軍方使用，不過成本高，量產不起來。」吳青山說。他指出，隨着智能應用愈趨普及，市場對於偵測熱能的技術需求漸增，一些家用電器如冷氣機、微波爐等都可加入技術，其他產品如車、監控安防都可應用。

各類產品可應用 剛參與滬展覽

Meridien Innovation成立兩年半，其開發的熱成像解決方案SenXor獲政府創新及科技基金資助，傳感器使用CMOS長波紅外成像技術，令生產成本較以往使用「感光耦合元件」（charge-coupled device，簡稱CCD）晶片低廉，能源消耗較少，適用於消費者市場產品。因此，其公司多次參與展覽，包括今年初於美國舉行的消費電子展（CES），以及其後續——在上海舉行的CES Asia，展出技術以吸引廠商洽談。

內地客有需求 堅持元件港製造

吳青山透露，年初於CES展出技術時已有不少大廠商及品牌感興趣，促成200萬美元融資；今次到CES Asia展出時亦有不少內地大型家電、汽車品牌到其展位了解。

吳說，小型公司做出的技術，相較很出名的公司往往更易得到注意；不過他強調，即使有內地客戶採用技術，可以按其需要調整用法，但其技術元件會堅持在港製造。

明報記者 林穎茵 上海報道