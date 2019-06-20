8個月大被帶走 哥哥聞喜訊「毛管戙」 領養失散60載 幼妹與6兄姊團圓

冼玉翎原名陳美莊，她的父母當初因無力撫養，把她送給冼氏夫婦。得知自己被領養後，冼女士一直牢記親父母的姓名，盼有天能跟親人重遇。這些年來，冼女士的親兄姊都希望打聽她的下落，但其養父母冼先生夫婦刻意迴避陳家，父母亦不願提起被領養的妹妹，故沒有辦法聯絡她。

紅會幫忙 七兄妹相認激動落淚

直至上周五，五哥陳雄輝發現父母的名字出現在尋親報道，深信當事人便是他們失散逾60年的親妹，其後亦獲紅十字會尋人服務確認。相遇一刻，數兄弟姊妹與冼玉翎激動落淚，彼此相擁。五哥表示，在報章看到父親名字時已「毛管戙」，知道可跟親妹重逢後更激動得不能入睡。他還記得在領養那天，冼氏夫婦只給父母一封紅包，妹妹便隨即被領走，他說自己捨不得，父母親卻十分平淡。

欣慰生父母長壽 不怪送走自己

分隔多年，四哥陳景雄相信妹妹過往在更好的環境中成長，如今能相聚也很高興，「可說腦袋一片空白，以前不知道什麼是一片空白，現在知道了」。

冼女士上周在吃午飯時接到紅十字會電話，心臟緊張得「噗噗跳」，沒想過會這麼快有消息。她說感謝養父母的養育之恩，未來日子也「突然多了很多溫暖和幸福」，一度哽咽說，「很開心，原來我的兄姊都很掛念我，這麼多年來都沒有放下過我」。雖然她無法報答已離世的生父母，但她得悉父母長壽，分別在70多歲及90歲時離世，也很欣慰，亦無怪責父母送走自己，未來會多些與家人見面作補償。